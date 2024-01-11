Дегтярева (Сараева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1904
Дочь: Бурлакова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович
Осока, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева Надежда Степановна
Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Федор Степанович
Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева Степанида Степановна
Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева Мария Степановна
Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Алексей Степанович
Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович
Смерть
Неизвестно