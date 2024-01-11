Дегтярева (Сараева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева (Сараева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1904

Дочь: Бурлакова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович

Осока, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Надежда Степановна

Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Федор Степанович

Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Петр Степановна

Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Степанида Степановна

Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Мария Степановна

Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Дегтярев Степан Федорович

Смерть
Неизвестно
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