Полянский Иван Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1867
Дата смерти01.08.1910
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1867
Отец: Полянский Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полянская Мавра Петровна
Рождение ребёнка
09.02.1906
Дочь: (Полянская) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Полянская Мавра Петровна
Восприемники: Гавриил Николаевич Полянский, гос. крестьянин, Анна Семеновна Азарова, девица. Источник: ГАТО, ф.1049, оп. 3
Рождение ребёнка
20.05.1907
Дочь: (Полянская) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Полянская Мавра Петровна
Восприемники: билетный Матвей Николаевич Полянский, крестьянская девица Матрена Ильинична Скородумова Источник: ГАТО, Ф. 1049, оп. 3, д. 6918
Рождение ребёнка
08.02.1910
Мать ребёнка: Полянская Мавра Петровна
Восприемники: билетный Матвей Николаевич Полянский, девица Матрена Ильинична Скородумова Источник. ГАТО, ф. 1049, оп. 3, д. 7540
Смерть
01.08.1910
в 43 года от холеры. ГАТО. Ф. 1049, оп. 3, д 7540