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Полянский Иван Николаевич

Место рождения

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1867

Дата смерти

01.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: Полянский Николай

Мать: не указана

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская Мавра Петровна

Рождение ребёнка
09.02.1906

Дочь: (Полянская) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Полянская Мавра Петровна

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники: Гавриил Николаевич Полянский, гос. крестьянин, Анна Семеновна Азарова, девица. Источник: ГАТО, ф.1049, оп. 3
Рождение ребёнка
20.05.1907

Дочь: (Полянская) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Полянская Мавра Петровна

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники: билетный Матвей Николаевич Полянский, крестьянская девица Матрена Ильинична Скородумова Источник: ГАТО, Ф. 1049, оп. 3, д. 6918
Рождение ребёнка
08.02.1910

Сын: Полянский Федор Иванович

Мать ребёнка: Полянская Мавра Петровна

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники: билетный Матвей Николаевич Полянский, девица Матрена Ильинична Скородумова Источник. ГАТО, ф. 1049, оп. 3, д. 7540
Смерть
01.08.1910
Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
в 43 года от холеры. ГАТО. Ф. 1049, оп. 3, д 7540

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