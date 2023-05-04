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Чекин Виктор Анатольевич

Место рождения

Новосибирская область Доволенский р-он, село Довольное

Дата рождения

04.01.1954

Дата смерти

04.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1954

Отец: не указан

Мать: Чекина Елена Тимофеевна

Новосибирская область Доволенский р-он, село Довольное
Рождение ребёнка
08.07.1989

Дочь: Высочиненко Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Чекина Светлана Николаевна

село успенское
Смерть
04.05.2023