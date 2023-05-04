Чекин Виктор Анатольевич
Место рожденияНовосибирская область Доволенский р-он, село Довольное
Дата рождения04.01.1954
Дата смерти04.05.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1954
Отец: не указан
Мать: Чекина Елена Тимофеевна
Новосибирская область Доволенский р-он, село Довольное
Рождение ребёнка
08.07.1989
Дочь: Высочиненко Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Чекина Светлана Николаевна
село успенское
Смерть
04.05.2023