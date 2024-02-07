Перфильев Иосиф Евсевьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильев Иосиф Евсевьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перфильев Евсевий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Фома Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перфильева Софья Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Михаил Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перфильева Людмила Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Владимир Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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