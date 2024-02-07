Перфильев Иосиф Евсевьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перфильев Евсевий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перфильева Софья Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перфильева Людмила Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Владимир Иосифович
Смерть
Неизвестно