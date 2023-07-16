Купкенова Нурлыжихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупкенова Нурлыжихан

Купкенова Нурлыжихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1951

Сын: Купкенов Искандер Энвербекович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.1967

Сын: Купкенов Рафис Энвербекович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купкенов Рефкать Энвербекович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купкенов Джевдет Энвербекович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности