Купкенова Нурлыжихан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1951
Сын: Купкенов Искандер Энвербекович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.09.1967
Сын: Купкенов Рафис Энвербекович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купкенов Рефкать Энвербекович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купкенов Джевдет Энвербекович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности