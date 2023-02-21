Леонтьев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1970

Сын: Леонтьев Павел Валерьевич

Мать ребёнка: Леонтьева Любовь Александровна

Рождение ребёнка
24.02.1974

Сын: Леонтьев Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Леонтьева Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Любовь Александровна

Смерть
Неизвестно
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