Леонтьев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1970
Сын: Леонтьев Павел Валерьевич
Мать ребёнка: Леонтьева Любовь Александровна
Рождение ребёнка
24.02.1974
Сын: Леонтьев Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Леонтьева Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно