Акинфей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинфей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

До 1723

Пол

Мужской

Отец

Между 1685 и 1690 г.р.

Мать

1691 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Антип Петров

Мать: Катерина Овдеева

Смерть
До 1723
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