Галеев Салих
Место рожденияд. Мещеряки Буинского р-на
Дата рождения1924
Дата смерти?.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Галиев Закиржан
Военная награда
Неизвестно
Галеев Салих Закирович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1924 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Мещеряки. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
02.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галиева (Хисамутдинова) Салима
Смерть
?.03.1994
Похороны
Неизвестно