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Галеев Салих

Место рождения

д. Мещеряки Буинского р-на

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Галиев Закиржан

Мать: Галиева Камилэ Шигабетдин Кызы

Военная награда
Неизвестно
Галеев Салих Закирович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1924 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Мещеряки. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
02.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиева (Хисамутдинова) Салима

Смерть
?.03.1994
Похороны
Неизвестно

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