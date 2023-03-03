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Крипакова Евфимия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Болодурина Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Крипаков Фёдор (Егорович)

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Крипакова Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Крипаков Фёдор (Егорович)

Рождение ребёнка
02.11.1907

Сын: Крипаков Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Крипаков Фёдор (Егорович)

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1907
Рождение ребёнка
28.06.1910

Дочь: Крипакова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Крипаков Фёдор (Егорович)

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
27.04.1912

Дочь: Крипакова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Крипаков Фёдор (Егорович)

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Рождение ребёнка
13.12.1914

Сын: Крипаков Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Крипаков Фёдор (Егорович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крипаков Фёдор (Егорович)

Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1909
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