Крипакова Евфимия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Болодурина Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Крипаков Фёдор (Егорович)
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Крипакова Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Крипаков Фёдор (Егорович)
Рождение ребёнка
02.11.1907
Отец ребёнка: Крипаков Фёдор (Егорович)
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1907
Рождение ребёнка
28.06.1910
Дочь: Крипакова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Крипаков Фёдор (Егорович)
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
27.04.1912
Дочь: Крипакова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Крипаков Фёдор (Егорович)
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Рождение ребёнка
13.12.1914
Сын: Крипаков Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Крипаков Фёдор (Егорович)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1909