Хоробрых Виктор Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1956
Сын: Хоробрых Виталий Викторович
Мать ребёнка: Хоробрых Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Хоробрых Игорь Викторович
Мать ребёнка: Хоробрых Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1977
Сын: Хоробрых Алексей Викторович
Мать ребёнка: Хоробрых Зинаида Васильевна