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Хоробрых Виктор Петрович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1956

Сын: Хоробрых Виталий Викторович

Мать ребёнка: Хоробрых Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Хоробрых Игорь Викторович

Мать ребёнка: Хоробрых Зинаида Васильевна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1977

Сын: Хоробрых Алексей Викторович

Мать ребёнка: Хоробрых Зинаида Васильевна

Братск, город Братск, Иркутская область
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