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Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Лугинин Дмитрий Герасимович

Мать: Лугинина Евдокия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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