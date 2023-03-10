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Марья
Марья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лугинин Дмитрий Герасимович
1827 г.р.
Мать
Лугинина (Смертина) Евдокия Филипповна
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Лугинин Дмитрий Герасимович
Мать:
Лугинина Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно
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