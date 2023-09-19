Петлина (Петлина) Любовь Евстифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петлина (Петлина) Любовь Евстифеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1940

Сын: Петлин Юрий Петрович

Отец ребёнка: Петлин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Петлин Александр Петрович

Отец ребёнка: Петлин Петр Семенович

Смерть
Неизвестно
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