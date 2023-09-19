Петлина (Петлина) Любовь Евстифеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1940
Сын: Петлин Юрий Петрович
Отец ребёнка: Петлин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Петлин Александр Петрович
Отец ребёнка: Петлин Петр Семенович
Смерть
Неизвестно