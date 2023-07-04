Калашников Иван Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Иван Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1786 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Калашников Захар

Мать: ?

Смерть
Неизвестно