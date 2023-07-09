Пироженко (Андрусова) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироженко (Андрусова) Ольга Андреевна

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Место рождения

Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

01.01.1912

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1912

Отец: Андрусов Андрей Михайлович

Мать: Андрусова Анастасия Федоровна

Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
23.09.1935

Дочь: Корсун Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Пироженко Иван Яковлевич

СССР Краснодарский кр.,Тбилисский р-н ст.Тбилисская
Смерть
1966