Пироженко (Андрусова) Ольга Андреевна
Место рожденияРоссия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Ладожская
Дата рождения01.01.1912
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1912
Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
23.09.1935
Дочь: Корсун Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Пироженко Иван Яковлевич
СССР Краснодарский кр.,Тбилисский р-н ст.Тбилисская
Смерть
1966