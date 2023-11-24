Ходов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ходова Ирина Александровна

Лопаты, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ходова Ирина Александровна

Лопаты, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходова Ирина Александровна

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