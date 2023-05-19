Иванова (Мурова) Юлия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1988
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
Между 1995 и 2005
среднее образование | школа №17
Крещение
08.06.1996
Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Godparents:Ирина Хворостова | Церковь Николая Чудотворца в Листвянке
Образование
Между 2005 и 2010
специалист по защите информации | Иркутский государственный университет путей сообщения
Бракосочетание
18.08.2012
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
27.03.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно