Иванова (Мурова) Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Мурова) Юлия Алексеевна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

30.09.1988

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Образование
Между 1995 и 2005
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
среднее образование | школа №17
Крещение
08.06.1996
Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Godparents:Ирина Хворостова | Церковь Николая Чудотворца в Листвянке
Образование
Между 2005 и 2010
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
специалист по защите информации | Иркутский государственный университет путей сообщения
Бракосочетание
18.08.2012

Муж: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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Рождение ребёнка
27.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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