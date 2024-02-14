Деветьяров Гатаулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Деветьярова Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Деветьярова) Фатима
Мать ребёнка: Деветьярова Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тукмачева (Деветьярова) Амина
Мать ребёнка: Деветьярова Амина
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Минагулова (Деветьярова) Латифа
Мать ребёнка: Деветьярова Амина
Смерть
Неизвестно