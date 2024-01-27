Янышев Ермолай Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янышев Ермолай Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янышев Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Калачникова Фёкла Ермолаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Зубкова Авдотья Ермолаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янышев Трофим Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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