Янышев Ермолай Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янышев Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Калачникова Фёкла Ермолаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Зубкова Авдотья Ермолаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно