Пилипенко (Артемова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1988
Сын: Пилипенко Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.2001
Дочь: Пилипенко Алина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности