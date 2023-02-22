Пилипенко (Артемова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко (Артемова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1988

Сын: Пилипенко Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.07.2001

Дочь: Пилипенко Алина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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