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Угнячов Валентин Яковлевич

Место рождения

Парафиевка, Чернігівська область

Дата рождения

09.01.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
09.01.1908 ст.

Отец: Угнячов Иаков Романович

Мать: Угнячова Матрона Ивановна

Парафиевка, Чернігівська область
Сын крестьянина собственника Сумского уезда Верхне-Сыроватской волости деревни Песчаной Иакова Романовича Угнячова и его законной жены Матроны Иоановны
Крещение
20.01.1908 ст.
Парафиевка, Чернігівська область
Свято-Николаевская церковь села Парафиевка, Борзенский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
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