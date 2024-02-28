Угнячов Валентин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1908 ст.
Отец: Угнячов Иаков Романович
Сын крестьянина собственника Сумского уезда Верхне-Сыроватской волости деревни Песчаной Иакова Романовича Угнячова и его законной жены Матроны Иоановны
Крещение
20.01.1908 ст.
Свято-Николаевская церковь села Парафиевка, Борзенский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно