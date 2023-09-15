(Дмитриева) Екатерина Григорьевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
15.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосев Владимир Петрович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосев Владимир Петрович
Смерть
1990