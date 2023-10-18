Милентьев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1942
Сын: Мелентьев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Милентьева Мария Павловна
Карши, Кашкадарьинская область
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милентьева Мария Павловна
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милентьева Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно