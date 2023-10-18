Милентьев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилентьев Александр Петрович

Милентьев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1942

Сын: Мелентьев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Милентьева Мария Павловна

Карши, Кашкадарьинская область
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милентьева Мария Павловна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милентьева Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милентьева Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close