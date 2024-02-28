Илемков Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлемков Михаил Тимофеевич

Илемков Михаил Тимофеевич

Место рождения

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

22.09.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1888 ст.

Отец: Илемков Тимофей Семенович

Мать: Илемкова Наталья Алексеевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1908 ст.

Жена: Илемкова Степанида Созоновна

Рождение ребёнка
10.01.1909 ст.

Сын: Илемков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Илемкова Степанида Созоновна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1911 ст.

Сын: Илемков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Илемкова Степанида Созоновна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1914 ст.

Дочь: Колесникова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Илемкова Степанида Созоновна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1917 ст.

Сын: Илемков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Илемкова Степанида Созоновна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close