Илемков Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1888 ст.
Бракосочетание
28.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
10.01.1909 ст.
Мать ребёнка: Илемкова Степанида Созоновна
Рождение ребёнка
29.03.1911 ст.
Мать ребёнка: Илемкова Степанида Созоновна
Рождение ребёнка
16.08.1914 ст.
Дочь: Колесникова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Илемкова Степанида Созоновна
Рождение ребёнка
24.07.1917 ст.
Сын: Илемков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Илемкова Степанида Созоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно