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Скиба Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1953

Дата смерти

04.10.1993

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1953

Отец: Скиба Василий Яковлевич

Мать: Попова Людмила Ильинична

Рождение ребёнка
19.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Наталья Васильевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
04.10.1993
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