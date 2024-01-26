Скиба Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1953
Дата смерти04.10.1993
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1953
Отец: Скиба Василий Яковлевич
Мать: Попова Людмила Ильинична
Рождение ребёнка
19.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Наталья Васильевна
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
04.10.1993