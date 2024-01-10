Палий Иоанн Евфимиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палий Иоанн Евфимиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

03.02.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1898

Сын: Палий Федор

Мать ребёнка: Палий София Васильева/Андреева/Иосифовна ?

х.Руды
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Палий Василий Иванович

Мать ребёнка: Палий София Васильева/Андреева/Иосифовна ?

х.Руды
Рождение ребёнка
03.10.1903

Сын: Палий Иоанн

Мать ребёнка: Палий София Васильева/Андреева/Иосифовна ?

х.Руды
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Палий Федор Иванович

Мать ребёнка: Палий София Васильева/Андреева/Иосифовна ?

Варва, Черниговская область, Украина
Смерть
03.02.1911
х.Руды
Рождение ребёнка
17.05.1912

Дочь: Ганна Ивановна

Мать ребёнка: Палий София Васильева/Андреева/Иосифовна ?

Варва, Черниговская область, Украина
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