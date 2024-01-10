Палий Иоанн Евфимиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти03.02.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1898
Сын: Палий Федор
Мать ребёнка: Палий София Васильева/Андреева/Иосифовна ?
х.Руды
Рождение ребёнка
04.02.1900
Мать ребёнка: Палий София Васильева/Андреева/Иосифовна ?
х.Руды
Рождение ребёнка
03.10.1903
Сын: Палий Иоанн
Мать ребёнка: Палий София Васильева/Андреева/Иосифовна ?
х.Руды
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Палий Федор Иванович
Мать ребёнка: Палий София Васильева/Андреева/Иосифовна ?
Варва, Черниговская область, Украина
Смерть
03.02.1911
х.Руды
Рождение ребёнка
17.05.1912
Дочь: Ганна Ивановна
Мать ребёнка: Палий София Васильева/Андреева/Иосифовна ?
Варва, Черниговская область, Украина