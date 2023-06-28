Юрков Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.2015
Сын: Юрков Данила Юрьевич
Мать ребёнка: Юркова Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
02.11.2018
Сын: Юрков Роман Юрьевич
Мать ребёнка: Юркова Екатерина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно