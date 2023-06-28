Юрков Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрков Юрий Сергеевич

Юрков Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.2015

Сын: Юрков Данила Юрьевич

Мать ребёнка: Юркова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
02.11.2018

Сын: Юрков Роман Юрьевич

Мать ребёнка: Юркова Екатерина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Екатерина Владимировна