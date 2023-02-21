Левичев Терентий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левичев Терентий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1913

Дата смерти

29.04.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1940

Жена: Левичева Елена Андреевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левичева Елена Андреевна

Смерть
29.04.1986
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