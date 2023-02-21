Левичев Терентий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1913
Дата смерти29.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1940
Жена: Левичева Елена Андреевна
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левичева Елена Андреевна
Смерть
29.04.1986