Залешин Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти16.11.1954
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Залешина Мавра Ларионовна
Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.11.1900
Дочь: Шарыгина Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Залешина Мавра Ларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Залешина Мавра Ларионовна
Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Залешина Мавра Ларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Залешина Мавра Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1954
Похороны
Неизвестно
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область