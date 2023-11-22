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Залешин Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

16.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Залешин Иван Васильевич

Мать: Залешина Екатерина Лукояновна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Залешин Михаил Семенович

Мать ребёнка: Залешина Мавра Ларионовна

Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.11.1900

Дочь: Шарыгина Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Залешина Мавра Ларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Залешина Мавра Ларионовна

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Залешина Мавра Ларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Залешина Мавра Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залешина Мавра Ларионовна

Смерть
16.11.1954
Похороны
Неизвестно
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
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