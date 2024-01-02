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Зуфарова Гули Эргашевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

HZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1956

Отец: Эргаш

Мать: Юнус Мухаммад Кизи Мехри Ниса Юнус Мухаммад

Рождение ребёнка
20.07.1979

Сын: Зуфаров Алишер Абдумаликович

Отец ребёнка: Зуфаров Абдумалик Абдушукурович

Рождение ребёнка
31.07.1981

Сын: Зуфаров Жамшид Абдумаликович

Отец ребёнка: Зуфаров Абдумалик Абдушукурович

Рождение ребёнка
12.05.1984

Сын: Зуфаров Хуршид Абдумаликович

Отец ребёнка: Зуфаров Абдумалик Абдушукурович

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