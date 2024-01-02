Зуфарова Гули Эргашевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1956
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1956
Отец: Эргаш
Рождение ребёнка
20.07.1979
Сын: Зуфаров Алишер Абдумаликович
Отец ребёнка: Зуфаров Абдумалик Абдушукурович
Рождение ребёнка
31.07.1981
Сын: Зуфаров Жамшид Абдумаликович
Отец ребёнка: Зуфаров Абдумалик Абдушукурович
Рождение ребёнка
12.05.1984
Сын: Зуфаров Хуршид Абдумаликович
Отец ребёнка: Зуфаров Абдумалик Абдушукурович