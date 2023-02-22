Мамонтов Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтов Пётр Петрович

Мамонтов Пётр Петрович

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

08.08.1918

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
05.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1962

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Образование
Неизвестно
высшее
Образование
Неизвестно
кандидат наук
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close