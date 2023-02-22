Мамонтов Пётр Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.08.1918
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
05.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
25.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
высшее
Образование
Неизвестно
кандидат наук
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2001