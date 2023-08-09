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Заяц Степан Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Заяц Николай Юрьевич

Мать: Заяц Феодора

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-61
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Узбек Феодора Степановна

Мать ребёнка: Заяц Анастасия Саввична

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Заяц 2-Й Бр Параскева Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заяц 2-Й Бр Параскева Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заяц Анастасия Саввична

Смерть
Неизвестно