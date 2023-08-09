Заяц Степан Николаевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Заяц Николай Юрьевич
Мать: Заяц Феодора
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-61
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Узбек Феодора Степановна
Мать ребёнка: Заяц Анастасия Саввична
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Заяц 2-Й Бр Параскева Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заяц Анастасия Саввична
Смерть
Неизвестно