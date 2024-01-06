Трудненко Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трудненко Александр Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трудненко Валерий

Мать: Трудненко Люба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трудненко Виктория Александровна

Мать ребёнка: Трудненко Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трудненко Наталья Николаевна

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