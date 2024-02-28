Недорезова (Шумилина) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.
Сын: Недорезов Василий Стефанович
Отец ребёнка: Недорезов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1905 ст.
Сын: Недорезов Александр Стефанович
Отец ребёнка: Недорезов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1911 ст.
Дочь: Недорезова Анна Стефановна
Отец ребёнка: Недорезов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1914 ст.
Сын: Недорезов Феодор Стефанович
Отец ребёнка: Недорезов Стефан Иванович
Смерть
Неизвестно