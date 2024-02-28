Недорезова (Шумилина) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорезова (Шумилина) Марина Ивановна

Место рождения

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
10.01.1901 ст.

Муж: Недорезов Стефан Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.

Сын: Недорезов Василий Стефанович

Отец ребёнка: Недорезов Стефан Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.06.1905 ст.

Сын: Недорезов Александр Стефанович

Отец ребёнка: Недорезов Стефан Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.07.1911 ст.

Дочь: Недорезова Анна Стефановна

Отец ребёнка: Недорезов Стефан Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.08.1914 ст.

Сын: Недорезов Феодор Стефанович

Отец ребёнка: Недорезов Стефан Иванович

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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