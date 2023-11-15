Акашева (Кочайкина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акашева (Кочайкина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочайкин Иван

Мать: Кочайкина Мария

Рождение ребёнка
01.03.1965

Сын: Акашев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Акашев Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Акашев Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безрукова/дубинина Анна Петровна

Отец ребёнка: Акашев Петр Павлович

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