Акашева (Кочайкина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочайкин Иван
Мать: Кочайкина Мария
Рождение ребёнка
01.03.1965
Отец ребёнка: Акашев Петр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Акашев Петр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безрукова/дубинина Анна Петровна
Отец ребёнка: Акашев Петр Павлович