Бутина (Трофимова) Наталья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутина (Трофимова) Наталья Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1980

Отец: не указан

Мать: Овсяникова Лариса Анатольевна