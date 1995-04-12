Божкова Анна Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1917
Дата смерти12.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1917
Отец: Божков Платон Павлович
Мать: Александра Лазаревна
Рождение ребёнка
14.03.1939
Дочь: Муравлева Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Муравлев Василий Евдокимович
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
12.04.1995
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область