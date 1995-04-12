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Божкова Анна Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1917

Дата смерти

12.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1917

Отец: Божков Платон Павлович

Мать: Александра Лазаревна

Рождение ребёнка
14.03.1939

Дочь: Муравлева Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Муравлев Василий Евдокимович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
12.04.1995
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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