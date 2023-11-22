Лысенко Андрей Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Андрей Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1970

Отец: Лысенко Герман Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Лысенко Настя Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2004

Сын: Лысенко Никита Андреевич

Мать ребёнка: Зайка Ольга

Рождение ребёнка
2005

Сын: Лысенко Илья Андреевич

Мать ребёнка: Зайка Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайка Ольга

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