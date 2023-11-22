Лысенко Андрей Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1970
Отец: Лысенко Герман Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Лысенко Настя Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2004
Мать ребёнка: Зайка Ольга
Рождение ребёнка
2005
Мать ребёнка: Зайка Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайка Ольга