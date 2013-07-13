Склярова (Завражная) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1946
Дата смерти13.07.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.07.2013