Склярова (Завражная) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Склярова (Завражная) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1946

Дата смерти

13.07.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.07.2013
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