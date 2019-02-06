Карабельникова Вераника Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабельникова Вераника Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2019

Отец: не указан

Мать: Белицкая Виктория Владиславовна

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