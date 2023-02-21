Забывалов Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забывалов Михаил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забывалов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забывалов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Забывалова Пелагея Ивановна

Белено, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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