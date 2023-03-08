Морозова Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.2007
Дочь: Морозова Ягода
Отец ребёнка: Морозов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
07.09.2016
Дочь: Морозова Радость Сергеевна
Отец ребёнка: Морозов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
26.03.2018
Дочь: Морозова Умила
Отец ребёнка: Морозов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно