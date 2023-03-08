Морозова Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Анна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.2007

Дочь: Морозова Ягода

Отец ребёнка: Морозов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
07.09.2016

Дочь: Морозова Радость Сергеевна

Отец ребёнка: Морозов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
26.03.2018

Дочь: Морозова Умила

Отец ребёнка: Морозов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Сергей Николаевич

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