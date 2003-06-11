Горбунова (Селиварова) Ксения (Аксинья) Ильинична
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти11.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Селиваров Илья Федорович
Мать: Алдакова Матрена
Рождение ребёнка
22.03.1949
Сын: Горбунов Виктор Авраамович
Отец ребёнка: Горбунов Авраам Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.2003
Боровский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область