Горбунова (Селиварова) Ксения (Аксинья) Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Селиварова) Ксения (Аксинья) Ильинична

Место рождения

Санкино, Красночетайский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1924

Дата смерти

11.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Селиваров Илья Федорович

Мать: Алдакова Матрена

Санкино, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.03.1949

Сын: Горбунов Виктор Авраамович

Отец ребёнка: Горбунов Авраам Егорович

Машканка, Тарский муниципальный район, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Машканка, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
11.06.2003
Боровский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
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