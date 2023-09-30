Марья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Погорелой Яков Трофимович

Отец ребёнка: Погорелой Трофим пасынок

Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Погорелой Никифор Трофимович

Отец ребёнка: Погорелой Трофим пасынок

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марина Трофимовна

Отец ребёнка: Погорелой Трофим пасынок

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