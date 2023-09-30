Марья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Погорелой Яков Трофимович
Отец ребёнка: Погорелой Трофим пасынок
Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1787
Сын: Погорелой Никифор Трофимович
Отец ребёнка: Погорелой Трофим пасынок
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марина Трофимовна
Отец ребёнка: Погорелой Трофим пасынок