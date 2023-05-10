Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Давыдкина Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клава (недоразвита была)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия (юмористка, на мотоцикле ездила, из Ижбердино)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люба

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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