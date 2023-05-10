Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Давыдкина Марина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клава (недоразвита была)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия (юмористка, на мотоцикле ездила, из Ижбердино)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люба
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно