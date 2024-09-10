Корнеев Владимир Алексеевич
Место рожденияПоселок Невидимка, Лысьвенский район, Пермская (Молотовская) область, РСФСР (СССР)
Дата рождения25.08.1957
Дата смерти10.09.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.09.2024
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область