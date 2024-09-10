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Корнеев Владимир Алексеевич

Место рождения

Поселок Невидимка, Лысьвенский район, Пермская (Молотовская) область, РСФСР (СССР)

Дата рождения

25.08.1957

Дата смерти

10.09.2024

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1957

Отец: Корнеев Алексей Иванович

Мать: Корнеева (Пучкова) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.09.2024
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область

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