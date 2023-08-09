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Крючков Петр Алексеевич

Место рождения

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Крючков Алексей Ефимович

Мать: Крючкова Феодосия Леонтьевна

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно