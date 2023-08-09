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Крючков Петр Алексеевич
Крючков Петр Алексеевич
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Место рождения
Ольгинка
, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Дата рождения
1919
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Крючков Алексей Ефимович
1901 г.р.
Мать
Крючкова (Новикова) Феодосия Леонтьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Крючков Алексей Ефимович
Мать:
Крючкова Феодосия Леонтьевна
Ольгинка
, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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