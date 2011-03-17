Николаенко Алина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко Алина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2011

Отец: не указан

Мать: Маклакова Анна Владимировна

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