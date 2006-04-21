Даудов Закир Ибрагимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1915
Дата смерти21.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1915
Рождение ребёнка
07.08.1944
Дочь: Даудова Галия Закировна
Мать ребёнка: Шамиева Разия Камалетдиновна
Рождение ребёнка
11.09.1947
Дочь: Хисамова Таскиря Закировна
Мать ребёнка: Шамиева Разия Камалетдиновна
Рождение ребёнка
30.10.1949
Дочь: Ильясова Наиля Закировна
Мать ребёнка: Шамиева Разия Камалетдиновна
Рождение ребёнка
28.02.1951
Сын: Даудов Джигангир Закирович
Мать ребёнка: Шамиева Разия Камалетдиновна
Рождение ребёнка
19.11.1956
Дочь: Даудова Мэниря Закировна
Мать ребёнка: Шамиева Разия Камалетдиновна
Рождение ребёнка
06.08.1958
Дочь: Эффорд Румия Закировна
Мать ребёнка: Шамиева Разия Камалетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.2006
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)