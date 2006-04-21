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Даудов Закир Ибрагимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1915

Дата смерти

21.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1915

Отец: Даудов Ибрагим Юсуфович

Мать: Даудова Биби-Тайибя Мирзажановна

Рождение ребёнка
07.08.1944

Дочь: Даудова Галия Закировна

Мать ребёнка: Шамиева Разия Камалетдиновна

Рождение ребёнка
11.09.1947

Дочь: Хисамова Таскиря Закировна

Мать ребёнка: Шамиева Разия Камалетдиновна

Рождение ребёнка
30.10.1949

Дочь: Ильясова Наиля Закировна

Мать ребёнка: Шамиева Разия Камалетдиновна

Рождение ребёнка
28.02.1951

Сын: Даудов Джигангир Закирович

Мать ребёнка: Шамиева Разия Камалетдиновна

Рождение ребёнка
19.11.1956

Дочь: Даудова Мэниря Закировна

Мать ребёнка: Шамиева Разия Камалетдиновна

Рождение ребёнка
06.08.1958

Дочь: Эффорд Румия Закировна

Мать ребёнка: Шамиева Разия Камалетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамиева Разия Камалетдиновна

Смерть
21.04.2006
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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