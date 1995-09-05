Назипов Рашат Мухаметзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назипов Рашат Мухаметзянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1952

Дата смерти

05.09.1995

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1952

Отец: Назипов Мухамедзян Назипович

Мать: Назипова Марьям Хамидулловна

Рождение ребёнка
?.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.09.1995
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