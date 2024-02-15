Соколов Виталий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Василий Георгиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Елена Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Галина Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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